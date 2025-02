Acerbi, Inter-Fiorentina vale doppio? Giornata non banale per ‘Ace’

Tanti auguri ad Acerbi che oggi compie gli anni. Proprio questa sera, peraltro, l’Inter sfiderà la Fiorentina in campionato. Occhio alla sorpresa da Simone Inzaghi.

TANTI AUGURI – L’Inter, con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, ha voluto fare gli auguri a Francesco Acerbi: “Determinazione, esperienza e carisma. Francesco Acerbi compie oggi 37 anni. Arrivato in nerazzurro nell’estate 2022 è stato protagonista vincendo lo Scudetto della Seconda Stella, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. Complessivamente ha collezionato 98 presenze e realizzato quattro reti, tra cui quella indimenticabile segnata contro il Milan nel derby di ritorno dello scorso anno che ha consegnato matematicamente il 20° Scudetto ai nerazzurri. Al difensore dell’Inter i migliori auguri da parte del Club e di tutti i tifosi!”. Tutta la redazione si aggiunge al club nel fare gli auguri al Leone Ace.

Acerbi compie gli anni e Inzaghi gli fa un regalo per Inter-Fiorentina?

REGALO DA INZAGHI – Acerbi oggi potrebbe festeggiare il proprio compleanno in campo ritrovando la maglia da titolare dopo quasi tre mesi dall’ultima volta. Il difensore ex Lazio, out per infortunio praticamente dal post di Verona-Inter del 22 novembre, si prepara a scendere in campo dall’inizio per Inter-Fiorentina, match valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. Se Acerbi dovesse scendere in campo dal primo minuto, allora Stefan de Vrij si accomoderebbe in panchina (queste le probabili formazioni di Inter-Fiorentina).