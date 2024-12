Acerbi, importanti novità dall’allenamento: idea per Inzaghi – Sky

Uno dei giocatori ancora indisponibili in casa Inter è Francesco Acerbi, alle prese con il recupero dopo il problema muscolare rimediato contro l’Hellas Verona. Secondo Matteo Barzaghi di Sky Sport, arrivano importanti novità dopo l’allenamento di oggi

NOVITÀ – Francesco Acerbi prosegue nel suo recupero dopo l’infortunio muscolare nella trasferta contro l’Hellas Verona. Il difensore, assente ieri per Inter-Parma, ha dato risposte importanti dopo l’allenamento di oggi. Lavoro personalizzato sul campo per lui e, se tutto procede come ci si aspetta, domani svolgerà parte della sessione insieme al resto del gruppo. Simone Inzaghi e il suo staff vogliono procedere con cautela per evitare peggioramenti delle sue condizioni o eventuali ricadute. Per questo si procede passo dopo passo, anche in vista della gara di martedì in UEFA Champions League sul campo del Bayer Leverkusen.

Francesco Acerbi, l’idea di Simone Inzaghi per Bayer Leverkusen-Inter dopo l’ultimo allenamento

PROGRAMMA – Francesco Acerbi sarà quindi valutato giorno dopo giorno da qui a martedì, ma l’idea è quella di portarlo in Germania per la gara dell’Inter contro il Bayer Leverkusen. Anche perché in difesa la situazione non è delle migliori: Benjamin Pavard è ancora costretto ai box, mentre Alessandro Bastoni ha accusato un piccolo fastidio muscolare nella gara di ieri che lo ha costretto a uscire anzitempo. Si resta, quindi, in attesa di capire le risposte dai prossimi allenamenti nelle giornate di domani e di lunedì. Prima della partenza, poi, per la Germania.