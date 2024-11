Acerbi e Frattesi, progressi ad Appiano Gentile! Un allenamento decisivo

L’Inter di Simone Inzaghi continua a prepararsi per la delicata trasferta contro la Fiorentina, in programma domenica 1 dicembre alle 18:00 al “Franchi”. Oltre al momento positivo della squadra, arrivano buone notizie riguardo le condizioni di Davide Frattesi e Francesco Acerbi.

NOTIZIE POSITIVE – Nuovo giorno di lavoro ad Appiano Gentile in vista di Fiorentina-Inter, gara valida per la quattordicesima giornata di Serie A. Dunque nuovi aggiornamenti riguardo le condizioni di Francesco Acerbi e Davide Frattesi. Il centrocampista italiano, alle prese con un problema muscolare che lo ha tenuto ai box nelle ultime settimane, sta gradualmente tornando in condizione. Il suo recupero rappresenterebbe una risorsa importante per il tecnico nerazzurro, soprattutto in un momento fitto di impegni tra campionato e Champions League. Anche Francesco Acerbi sta lavorando per rientrare al più presto dopo il lieve problema fisico accusato nei primi quindici minuti di Verona-Inter.

Segnali incoraggianti prima di Fiorentina-Inter

UN ALLENAMENTO DECISIVO – Nonostante i segnali incoraggianti, il destino di Frattesi e Acerbi per la gara di domenica sarà deciso nell’ultima seduta di allenamento. Lo staff medico monitorerà attentamente entrambi i giocatori per valutare se potranno essere convocati o se sarà necessario concedere ulteriore tempo per un recupero completo. Inzaghi e il suo staff, comunque, non intendono correre rischi inutili: la stagione è lunga e ogni decisione sarà presa con l’obiettivo di preservare la tenuta fisica della rosa. Resta, però, l’ottimismo: il rientro di Frattesi e Acerbi sarebbe un ulteriore segnale positivo in un momento già brillante per l’Inter.