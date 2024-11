Acerbi e Frattesi in gruppo. Fiorentina-Inter nel mirino – Sky

L’Inter si prepara alla sfida con la Fiorentina, prevista lunedì 1 novembre alle ore 18, potendo contare sugli importanti rientri in gruppo di Francesco Acerbi e Davide Frattesi.

LA SITUAZIONE – Andrea Paventi ha indicato a Sky Sport il momento attuale dell’Inter, in vista della Fiorentina, comunicando inoltre il recupero di Francesco Acerbi e Davide Frattesi: «L’Inter ci arriva bene. Con una qualificazione in Champions League (agli ottavi di finale, ndr.) molto vicina, avendo dimostrato cinismo, equilibrio e solidità in difesa. Le prestazioni dei singoli possono crescere. Sicuramente Calhanoglu sarà della partita. Come Thuram, miglior marcatore dell’Inter, che sta vivendo una stagione straordinaria. Proprio il difensore italiano, insieme al suo connazionale Davide Frattesi, è tornato ad allenarsi insieme ai compagni. I meneghini stanno acquisendo sempre più fiducia, con l’ultimo periodo che sta evidenziando un miglioramento dell’Inter rispetto all’inizio di stagione».

Paventi sullo scenario che si presenta dinanzi all’Inter nei prossimi mesi: con un Acerbi in più!

IL FUTURO – Paventi ha poi proseguito sottolineando quelle che sono le sue sensazioni in vista dei prossimi impegni della squadra nerazzurra: «Ora non ci saranno più pause, si giocherà tra Natale e Capodanno. Ci saranno trasferte molto difficili tra Serie A e Champions League, tra cui quella contro la Lazio e quella di Leverkusen. Sappiamo che in questo periodo le squadre di Inzaghi si esaltano, per cui anche quest’anno si può provare a lasciare il segno. Non dico a scappare, perché sarà difficile, ma a far capire a tutti che la musica può essere la stessa di un anno fa».