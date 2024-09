Acerbi e i suoi ‘scalpi’: dopo Haaland ora Morata! Ma occhio ai precedenti – CdS

Francesco Acerbi si presenterà al derby di Milano tra Inter e Milan dopo aver annullato Erling-Braut Haaland. Ora un altro avversario temibile: Alvaro Morata.

CAPOMASTRO – Ormai è uno specialista dei grandi bomber: mercoledì sera a Manchester, Acerbi ha nuovamente annullato Haaland. Dopo la notte di Istanbul, negativa per l’Inter ma non per lui (personalmente), all’Etihad ha fatto bottino pieno: ha fatto sparire dal campo il bomber più letale d’Europa (nove gol in questo avvio di stagione) e in più ha visto la sua Inter uscire indenne e con un ottimo punto dal campo. Il “capomastro” Acerbi, come lo definisce questa mattina il Corriere dello Sport, ha fatto un lavoro di squadra con i suoi “muratori” Bisseck e Bastoni. Haaland si è visto solamente in due occasioni nel primo tempo, mentre nella ripresa si è notato solamente a partita finita quando ha scambiato un siparietto proprio con Acerbi. Ora l’avversario cambia: ci sarà Morata.

Acerbi verso Inter-Milan, occhio ai precedenti contro i prossimi rivali

PRECEDENTI – Due volte Haaland, ma anche Osimhen e Lukaku: ora c’è Morata. Inter-Milan è il derby della quinta giornata, tappa molto importante per il campionato. Il 36enne italiano però dovrà stare attento all’attaccante spagnolo campione d’Europa. Considerando entrambi gli attaccanti rossoneri, Abraham oltre a Morata, i precedenti non sono proprio positivissimi per il difensore dell’Inter: quando ancora indossava la maglia della Lazio: 3 gol dello spagnolo, con la Juventus, doppietta per l’inglese, in una stracittadina stravinta dalla Roma per 3-0.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.