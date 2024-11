Acerbi o de Vrij in Inter-Napoli? Un esempio fa giurisprudenza – TS

Il vero dubbio per Simone Inzaghi in vista di Inter-Napoli riguarda il centrale di difesa: riconfermare Stefan de Vrij o rilanciare il rientrante Francesco Acerbi?

DUBBIO – Meno due a Inter-Napoli, partitissima della dodicesima giornata di Serie A, che continuerà oggi con il secondo scontro in coda tra Lecce ed Empoli. Domenica sera a San Siro scontro diretto per lo scudetto, chi vince diventa capolista. Per l’esattezza, se i nerazzurri vincessero supererebbero il Napoli, mentre se i partenopei avessero la meglio sui campioni d’Italia allora non solo si confermerebbero primi in classifica, ma allungherebbero a più quattro. In caso di pareggio tutto rimarrà invariato. Come Antonio Conte, anche Simone Inzaghi ha un solo vero dubbio di formazione: quello in difesa tra Acerbi e de Vrij.

Il dilemma di Inzaghi per Inter-Napoli: Acerbi o de Vrij? Il punto

DILEMMA – Bivio per Inzaghi: confermare ancora de Vrij, che si è comunque comportato all’altezza nelle ultime uscite dell’Inter oppure rilanciare Acerbi, colui capace di arginare i pezzi da novanta dell’attacco avversario. Haaland fa storia, Osimhen pure e Lukaku accompagna. Appunto, domenica sera c’è da affrontare il centravanti belga, che ritornerà a San Siro contro l’Inter per la seconda volta dopo averlo fatto amaramente con la Roma la scorsa stagione. Acerbi è rimasto a guardare i compagni, nonostante avesse recuperato dall’infortunio, sia contro il Venezia che con l’Arsenal. Ma un esempio fa giurisprudenza: il difensore italiano ex Lazio giocò il derby d’andata titolare dopo aver saltato le prime tre giornate di campionato per infortunio.

