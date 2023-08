Acerbi e Darmian ancora fuori prima di Cagliari-Inter: il punto sugli infortunati – Sky

Acerbi ha saltato l’esordio con il Monza a causa di un problema muscolare mentre Darmian è uscito malconcio proprio dalla prima di campionato. Ecco il punto sugli infortunati prima di Cagliari-Inter.

SITUAZIONE INFORTUNI – Francesco Acerbi e Matteo Darmian si stanno ancora allenando a parte in questi giorni e sono ancora in dubbio per la partita di lunedì contro il Cagliari. Il primo non ha ancora recuperato dal problema riscontrato qualche settimana prima dell’esordio in campionato, mentre l’ex Manchester United è uscito malconcio proprio dalla sfida di esordio contro il Monza. Secondo quanto riportato da Sky Sport, difficile ad oggi vedere Acerbi dal primo minuto, visto che al massimo sarà convocato in panchina. Crescono le chance per vedere Darmian. Entrambi in questi giorni svolgono un lavoro personalizzato in vista di lunedì. Intanto Simone Inzaghi spera di avere subito a disposizione Benjamin Pavard.