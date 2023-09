Acerbi recupera, scatta la corsa con de Vrij per Inter-Milan – CdS

Francesco Acerbi recupera dal problema muscolare che lo ha tenuto fuori per le prime tre gare di campionato con l’Inter. E, secondo il Corriere dello Sport, scatta la corsa con de Vrij per una maglia da titolare in vista di Inter-Milan.

Fonte: Corriere dello Sport, Pietro Guadagno