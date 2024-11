Acerbi, cala l’ottimismo: difficile per Fiorentina-Inter. Domani decisivo – Sky

Scende l’ottimismo relativo alla presenza di Francesco Acerbi per Fiorentina-Inter. Seppur oggi si sia allenato, secondo Andrea Paventi di Sky Sport è difficile vederlo partire con la squadra. Ma domani sarà decisivo

MENO OTTIMISMO – Sebbene stia facendo progressi rispetto al recupero dall’ultimo problema muscolare, Francesco Acerbi difficilmente farà parte della squadra in vista di Fiorentina-Inter di domenica alle 18. Il difensore oggi si è allenato – così come Davide Frattesi – facendo trapelare ottimismo per il suo recupero. Ma secondo gli ultimi aggiornamenti da Appiano Gentile, le cose sarebbero, al momento, diverse. Francesco Acerbi ha infatti ancora bisogno di qualche giorno per tornare al massimo della forma. E, da un certo punto di vista, lo staff di Simone Inzaghi vuole procedere con grande cautela visti i tanti problemi muscolari di questa prima parte di stagione. Più probabile, dunque, vederlo per Inter-Parma del prossimo venerdì, gara prima della trasferta di UEFA Champions League contro il Bayer Leverkusen.

Francesco Acerbi, difficile la partenza per Fiorentina-Inter: Stefan de Vrij si prepara agli straordinari

ANCORA TITOLARE – In ogni caso, che Francesco Acerbi sia presente o meno con la squadra per Fiorentina-Inter, Stefan de Vrij sarà in campo ancora da titolare. E dovrà fare gli straordinari, perché l’infortunio di Benjamin Pavard e l’affaticamento muscolare di Carlos Augusto rendono ancor più corta una coperta già non lunghissima. A proposito del francese, Yann Bisseck si prepara a scendere in campo dal primo minuto. Per il brasiliano, invece, bisogna capire se ce la possa fare per domenica. La giornata fondamentale in questo senso sarà domani: con l’ultimo allenamento prima della partenza per Firenze si scioglieranno anche gli ultimi nodi. Francesco Acerbi compreso.