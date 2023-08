Acerbi atteso alla ripresa degli allenamenti! Fiducia Cagliari-Inter – CdS

Acerbi nel match casalingo contro il Monza è stato costretto a dare forfait per evitare ricadute, ma come sottolineato dal Corriere dello Sport, alla ripresa degli allenamenti dovrebbe tornare a disposizione così da esser pronto per Cagliari-Inter.

RIENTRO – Due giorni di riposo per la truppa di Simone Inzaghi, approfittando del fatto che la prossima gara, in casa del Cagliari, sarà soltanto lunedì prossimo. Ripresa, quindi, fissata per domani. Nel corso del lavoro di questa settimana, quindi, si capirà se Inzaghi vorrà insistere sull’undici schierato sabato sera contro i brianzoli o inserirà qualcuno di nuovo. C’è attesa per il recupero di Francesco Acerbi, clinicamente recuperato già prima dell’esordio con il Monza e presente in panchina. Fermo in infermeria da un paio di settimane, in Cagliari-Inter dovrebbe tornare a disposizione.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno