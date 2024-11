Acerbi annulla Lukaku (un classico): perfetto in Inter-Napoli – TS

Nel big match di quest’ultima giornata di Serie A, la formazione nerazzurra non è andata oltre l’1-1 contro la formazione di Antonio Conte. Buona prova del reparto arretrato di Simone Inzaghi che ha rivisto la presenza di Francesco Acerbi, al rientro dopo l’infortunio. Annullato in Inter-Napoli nuovamente Lukaku.

MONUMENTALE – L’Inter non è andata oltre l’1-1 casalingo contro il Napoli nel big match di questa giornata di Serie A. Se in zona offensiva è mancato lo spunto decisivo, di certo non si può dire nulla sulla tenuta difensiva dei nerazzurri. Una grande prestazione, sottolinea Tuttosport, di Francesco Acerbi, rientrato dopo l’infortunio al centro della difesa, ha vanificato ogni possibilità concreta del fischiatissimo ex, Romelu Lukaku. Una prestazione ormai consueta contro attaccanti del genere. Il belga quando vede Acerbi raramente riesce anche a toccare palla. Nella ripresa, praticamente non l’ha vista mai.

Acerbi perfetto contro l’ex Lukaku: annullato ad Inter-Napoli

FISCHIATISSIMO – Il centravanti belga è stato fischiato dall’inizio alla fine, quando è stato sostituito a una manciata di minuti dal termine della gara da Giovanni Simeone. Se con il Milan il suo apporto era stato decisivo, nella gara di ieri soltanto qualche lampo: merito della difesa nerazzurra e di un Acerbi tornato in grande forma. In una difesa che nelle ultime giornate ha un po’ traballato, ecco che il ritorno del pupillo di mister Inzaghi ha sistemato le cose. E se lo scorso anno il difensore era stato protagonista in negativo per i presunti insulti a Juan Jesus, quest’anno si prende la scena in positivo con una prestazione di sostanza.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati