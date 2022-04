Abraham punta l’Inter: ha fatto dimenticare Dzeko ma San Siro è tabù – CdS

Abraham è la sorpresa della Roma post-Dzeko. L’attaccante inglese sta facendo probabilmente meglio nel previsto nella sua prima stagione in Italia ma contro l’Inter non ha ancora timbrato. E a San Siro non ha mai vinto. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, in Inter-Roma arriva l’occasione giusta per dimostrare il suo valore

INTER NEL MIRINO – Stavolta ci sarà contro l’Inter (vedi articolo). E Tammy Abraham punta proprio la squadra nerazzurra, a cui non ha mai segnato ancora. Il centravanti inglese, già andato a segno contro Juventus e Milan – oltre che nel Derby della Capitale contro la Lazio – in Inter-Roma è in cerca del gol numero 25 in stagione. Abraham ha l’obiettivo di far dimenticare il suo predecessore, Edin Dzeko (vedi articolo). Cosa che al momento gli sta riuscendo bene con i tifosi giallorossi. Almeno a giudicare dalle reti messe a segno. Come evidenziato dal Corriere dello Sport a firma Guido D’Ubaldo, Abraham è davanti a Dzeko in Serie A (vedi classifica cannonieri). E ha già fatto molto meglio del centravanti bosniaco alla sua prima stagione giallorossa (solo 10 reti). Contro l’Inter serviranno i suoi gol per sfatare il tabù San Siro, dove ha segnato contro il Milan ma senza vincere. E servirà il miglior Abraham aiutare nella sua “impresa” José Mourinho (vedi articolo).

Fonte: Corriere dello Sport – Guido D’Ubaldo

