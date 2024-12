Un… Abisso di errori: 5! Rigore sfuggito: moviola Inter-Parma – CdS

Rosario Abisso, suo malgrado, si conferma un arbitro non all’altezza della Serie A. Altra prestazione condita da diversi errori. La moviola di Inter-Parma da parte del Corriere dello Sport.

MALE – Gioco di parole scolastico, ma che calza comunque a pennello. Sì, perché la prestazione in Inter-Parma del fischietto palermitano, Rosario Abisso, è condizionata da diversi errori. Come giudicato pure dalla nostra redazione, non è al meglio neanche atleticamente, tanto da intercettare involontariamente almeno quattro palloni durante la partita. Una marea per un direttore di gara, che deve avere in campo il potere dell’invisibilità. Ma anche tecnicamente non è da meno. La moviola del Corriere dello Sport è netta e alla sua prestazione dà un sonoro 5!

Moviola Inter-Parma 3-1, Abisso impresentabile in tutto

MOVIOLA – Oltre a intercettare una caterva di palloni che fa infuriare sia Inter che Parma, Abisso ha bisogno tanto del VAR Paterna (voto 6) per arrivare a fine partita. In primis sul rigore dato e poi trasformato in punizione all’Inter. Lì manca anche un giallo a Keita, che aveva stesso Lautaro Martinez. Poi gli sfugge anche un rigore per tocco di mano di un difensore del Parma sulla conclusione di Marcus Thuram, sempre nel primo tempo. I tre gol dell’Inter sono regolari, per quello di Barella bisogna attendere oltre due minuti per capire la posizione del sardo e di Lautaro Martinez sul lancio millimetrico di Mkhitaryan. C’è pure dell’ altro: Abisso dà un giallo totalmente esagerato a Dimarco per fallo su Sohm. Poi si inventa un rigore per presunto tocco di Hainaut su Lautaro Martinez. Anche qui il VAR Paterna interviene, mandandolo al monitor e annullando il penalty.

Fonte: Corriere dello Sport – a.s.ag.