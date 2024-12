Abisso arbitro di Inter-Parma: la svista di Firenze è un brutto ricordo

Abisso sarà l’arbitro di Inter-Parma, partita della quindicesima giornata di Serie A 2024-2025 in programma oggi alle 18:30. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Palermo, ufficializzato nella designazione arbitrale per il match di San Siro.

SETTIMA VOLTA – L’AIA ha designato Rosario Abisso come arbitro di Inter-Parma, anticipo della quindicesima giornata di Serie A. Il fischietto di Palermo dirigerà i nerazzurri per la settima volta in carriera e il bilancio ad oggi è perfettamente equilibrato: tre vittorie, un pareggio e due sconfitte (una di queste arrivata solamente ai calci di rigore in Coppa Italia). Nelle due ultime occasioni, la Beneamata ha sempre vinto e non ha subito neanche gol: si tratta di Salernitana-Inter 0-4 dello scorso anno con poker di Lautaro Martinez e Inter-Verona 1-0 dell’aprile del 2021 con gol di Matteo Darmian. Ma tra Abisso e l’Inter c’è un precedente super polemico e rocambolesco. Ossia quello del 24 febbraio 2019. Al Franchi si gioca Fiorentina-Inter, match che finisce 3-3. Il fischietto siciliano nei minuti di recupero, sul punteggio di 2-3 per i nerazzurri, si rende protagonista di un errore clamoroso. Richiamato al VAR per un presunto tocco di braccio di Danilo D’Ambrosio, ma nonostante si veda chiaramente come la palla sbatta sul petto del difensore, Abisso vede altro decidendo di convalidare il rigore. Jordan Veretout poi lo trasforma per il 3-3 finale.

Abisso arbitro di Inter-Parma, il rendimento attuale

MOMENTO – Abisso ha già diretto in questa stagione cinque partite di Serie A e due di Serie B per un totale di sette partite già dirette. Inoltre, ha già arbitrato il Parma di Fabio Pecchia nella partita casalinga persa dai ducali per 2-3 contro l’Udinese. Quanto alla gestione dei cartellini, in sette partite dirette quest’anno ha assegnato solamente un espulsione per somma di ammonizioni, mentre i cartellini gialli estratti venticinque. Abisso ha anche assegnato un discutibilissimo rigore al Napoli nella sfida vinta per 1-0 dalla squadra di Antonio Conte contro l’Empoli.