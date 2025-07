Young Boys-Inter Women 3-4, vittoria all’esordio stagionale! Il riassunto

L’Inter Women vince la sua prima amichevole contro lo Young Boys con il risultato di 4-3. Il club nerazzurro ha pubblicato il riassunto del match.

IL RIASSUNTO – Inizia con una vittoria il precampionato dell’Inter Women, che nel primo test ufficiale della stagione 2025/26 supera lo Young Boys per 4-3. Le nerazzurre mostrano buone trame di gioco, ritmo e spirito di squadra. Il match si apre subito su ritmi alti. Le padrone di casa passano in vantaggio all’8’ con Frey, abile a trovare il pertugio giusto in area. La risposta nerazzurra non si fa attendere e arriva al 22’, quando Pleidrup trova il gol del pareggio. Al 28’ arriva il primo cambio: dentro Tomaselli per Giudici. Due minuti dopo è Bugeja a scaldare la traversa con un destro potente: sulla ribattuta arriva Magull che insacca, ma il gol viene annullato. Al 34’ è proprio Haley Bugeja a firmare il sorpasso nerazzurro. Lo Young Boys reagisce e al 39’ riporta il match in parità con un calcio di rigore trasformato da Waeber. Ma le ragazze di Piovani non si scompongono e allo scadere del primo tempo trovano il 3-2 con Csiszar, brava a farsi trovare pronta. Nella ripresa le squadre cambiano ritmo e forze fresche entrano in campo. Lo Young Boys trova il 3-3 al 55’ con Josten. Ma l’Inter ha ancora energie e idee: al 60’ è ancora una volta Bugeja a salire in cattedra, firmando la doppietta personale con una conclusione che vale il definitivo 4-3.

YOUNG BOYS WOMEN – INTER WOMEN 3-4 | TABELLINO

Reti: 8’ Frey (YB), 22’ Pleidrup (I), 34’ Bugeja (I), 39’ rig. Waeber (YB), 45’ Csiszar (I), 55’ Josten (YB), 60’ Bugeja (I).

INTER: Piazza; Bowen (46’ Andres), Consolini, Pleidrup; Merlo (46’ Bartoli), Csiszar (C) (46’ Santi), Magull, Giudici (28’ Tomaselli), Robustellini (46’ Romanelli), Glionna (46’ Schough), Bugeja Allenatore: Gianpiero Piovani.