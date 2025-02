Wullaert, altra Scarpa d’Oro! Record assoluto per l’attaccante dell’Inter

L’Inter Women si gode la sua attaccante Tessa Wullaert, premiata nuovamente con la Scarpa d’Oro belga. Così la giocatrice brucia un record assolutamente degno di nota.

RECORD ASSOLUTO – L’Inter è felice di comunicare un altro importante traguardo raggiunto da una sua giocatrice. Sul sito ufficiale nerazzurro si legge in merito: «Record assoluto per Tessa Wullaert, prima e unica calciatrice a ricevere la Scarpa d’Oro belga per ben cinque volte in carriera. L’attaccante nerazzurra e leader della Nazionale belga di cui è capitano, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento grazie alle sue prestazioni e al suo carisma, aggiungendo questo premio ad una bacheca già ricchissima».

Wullaert, numeri da capogiro! L’Inter si gode la sua fuoriclasse

NON L’UNICA NERAZZURRA – Oltre a Tessa Wullaert anche un’altra nerazzurra ha ricevuto un riconoscimento: «La calciatrice nerazzurra è stata premiata nel corso della 71esima edizione della Scarpa l’Oro belga ed è stata scelta da una giuria composta da 120 persone scelte tra lo staff della squadra nazionale e della federazione, giornalisti, ex-giocatrici, arbitri, allenatori e direttori tecnici delle società belghe. Che hanno inserito al secondo posto un’altra calciatrice nerazzurra, Marie Detruyer. Avendo superato anche Paul Van Himst, primatista nella categoria maschile, il riconoscimento di Tessa Wullaert segna un record assoluto nella storia del premio».

CARRIERA E PALMARES – L’Inter ci tiene, poi, a presentare la sua Wullaert: «Nata a Tielt il 19 marzo 1993, Tessa è infatti considerata una delle più prolifiche e migliori calciatrici europee grazie ad una carriera straordinaria e vincente che vanta sette campionati nazionali tra Belgio, Olanda e Germania e altrettante coppe nazionali, tra cui spiccano la FA Women’s Cup e una FA Women’s League Cup oltre a due titoli di capocannoniere. Con il suo arrivo all’Inter nell’estate del 2024, l’attaccante belga ha messo il suo talento e la sua esperienza a servizio dei colori nerazzurri diventando un punto di riferimento della squadra di Gianpiero Piovani con cui ha collezionato 15 presenze in Campionato, segnando 5 gol e fornendo 4 assist e 3 presenze in Coppa Italia».