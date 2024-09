Wullaert alza il livello dell’Inter Women: premiata per le prodezze in Olanda!

Tessa Wullaert rende fieri l’Inter Women e la Serie A Femminile: numeri da capogiro e un duplice premio nell’ultima annata trascorsa nel campionato olandese.

IL PERCORSO – Lo scorso sette giugno l’Inter Women ha ufficializzato uno dei suoi primissimi acquisti della sessione estiva di mercato: quello di Tessa Wullaert. L’attaccante belga non ha mai giocato in un club italiano, ma è in grado di portare in nerazzurro tutta la propria esperienza e determinazione. Le qualità non mancano alla classe 1993, così come la maturità calcistica raggiunta nei suoi anni di carriera trascorsi in club rinomati. Muovendo i primi passi nelle giovanili di club belga, la Wullaert ha fatto il suo vero e proprio esordio tra le grandi con l’Anderlecht Femminile nel 2012. Trampolino di lancio, per trasferirsi nel 2018 al Manchester City, gli anni precedenti con indosso prima la maglia dell’Anderlecht e poi dello Standard Liegi. Nel 2020, poi, il ritorno in Belgio, proprio all’Anderlecht, per poi trasferirsi al Fortuna Sittard. Questo è l’ultimo club nel quale Wullaert ha messo in mostra le proprie doti, prima che l’Inter Women la individuasse come nuovo rinforzo per l’attacco.

Tessa Wullaert, l’Inter Women trova un gioiello!

NUMERI – L’Inter Women di Gianpiero Piovani, che lo scorso weekend ha esordito magnificamente in Serie A Femminile, trova con la Wullaert un grande talento su cui poter contare. A dirlo sono i numeri dell’attaccante, sia quelli del passato che quelli collezionati nella sua storia più recente. La calciatrice belga, infatti, ha collezionato ben quattro titoli nel campionato belga, due in quello tedesco e tre coppe in Inghilterra nel suo periodo al Manchester City. Senza dimenticare le tantissime presenze con la maglia della Nazionale belga. Ma si è distinta anche singolarmente, proprio nella sua ultima stagione al Fortuna Sittard, prima di approdare all’Inter Women. A farlo sapere è lo stesso club nerazzurro, che sui canali social si è completato con Wullaert per i risultati raggiunti. Con ben 26 gol messi a segno, infatti, l’attaccante belga è stata eletta capocannoniere e giocatrice dell’anno dell’Eredivisie Femminile (massima serie professionista del campionato olandese di calcio). Una curiosità, questa, che rende fieri l’Inter Women e la Serie A Femminile di poter entrare in contatto con un grande talento come il suo.