Wullaert: «L’Inter è il club più bello d’Italia! Segno e voglio vincere»

Tessa Wullaert ha parlato da neo-giocatrice dell’Inter Women. La calciatrice tedesca si presenta con grandissima voglia ed entusiasmo.

ENTUSIASMO – Wullaert si presenta ai canali ufficiali del club: «Eccitata, l’Inter è il club più bello d’Italia. Non ho mai giocato in Italia, è una nuova avventura: non vedo l’ora. L’Inter è un grande club, uno dei più grandi d’Europa, ha tanta storia. Sono entusiasta all’idea di farne parte. Milano è molto bella, non vedo l’ora di giocare. Sono attratta dal gol e voglio sempre vincere. Questo è quello che mi piacerebbe fare la prossima stagione: portare gol e assist per la squadra, spero di vincere tanto. Metto tutte le mie energie in campo. Non vedo l’ora di incontrare i tifosi».