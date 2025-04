Wullaert fiduciosa: «All’Inter Women per scrivere la storia!»

Tessa Wullaert ha commentato la vittoria dell’Inter Women contro la Juventus per 4-1, indicando il suo significato per le ambizioni complessive della squadra nerazzurra.

L’ENTUSIASMO – Tessa Wullaert si è espressa a InterTV sul successo della sua squadra contro la Juventus per 4-1. La calciatrice nerazzurra ha sottolineato il valore di tale vittoria, in continuità con i suoi auspici futuri in maglia Inter: «Volevamo davvero vincere, non ci bastava aver raggiunto l’obiettivo della Champions. Abbiamo dato tutto, la squadra è molto unita e ognuna ha un ruolo fondamentale. Abbiamo lavorato tanto per questi traguardi ed è per questo che sono qui: per vincere e scrivere un pezzo di storia».

Segui Inter-News.it 24/7 su tutte le piattaforme: Wullaert e non solo!

NON SOLO IL LIVE – Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui Inter-News.it sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra Testata Giornalista Registrata. Ci trovi anche su Facebook (metti mi piace alla pagina), Instagram (segui la pagina) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale) e l’ultima novità WhatsApp (iscriviti). Ma ci puoi trovare anche in video con la Inter-News.it Web TV su YouTube (iscriviti al canale), Twitch (segui il canale) e TikTok (segui l’account).