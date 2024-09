Wullaert: «Dovevamo vincere. Segnare è solo il mio lavoro»

Tessa Wullaert ha segnato il primo gol del pomeriggio di Inter-Milan Women, ma non è servito per i tre punti finali. La calciatrice parla in questo modo del match su Inter TV.

PARI – La delusione è anche comprensibile, era vicinissima la vittoria. Inter-Milan Women è finita 1-1, per la prima volta le nerazzurre si fermano in questo campionato. Il pari con le rossonere vale 7 punti in classifica e il primo posto lasciato alla Juventus. L’autrice del gol di oggi Tessa Wullaert ha detto: «Penso che abbiamo iniziato molto bene, abbiamo avuto le migliori occasioni nel primo tempo. Forse anche nel secondo, dopo abbiamo segnato e ci siamo difese troppo. Ci siamo abbassate e ci hanno segnato su corner. Speravo di vincere oggi. Il mio gol? Sono felice, ma preferivo vincere che segnare. Segnare è il mio lavoro, sono attaccante ma penso che abbiamo avuto grandi occasioni oggi e avremmo dovuto vincere. Sono dispiaciuta per il pareggio».

PROSSIMO IMPEGNO – Tessa Wullaert ha concluso: «Il prossimo match con il Sassuolo? Hanno pareggiato con la Roma, quindi sarà una partita molto difficile. Loro sono organizzate, dobbiamo guardare avanti. Ci sono tre calciatrici del Belgio, le conosco bene. Ora ci riposiamo un giorno e torniamo ad allenarci per la gara con il Sassuolo».