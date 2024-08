Wullaert determinata: «Vivo per fare gol! Qui per aiutare l’Inter Women»

Manca sempre meno all’esordio in Serie A Femminile dell’Inter Women. Tra le novità della stagione c’è Tessa Wullaert, impaziente di farsi conoscere e dare il proprio apporto al club.

TRAGUARDI – Tessa Wullaert è uno dei nuovi acquisti dell’Inter Women. L’attaccante belga, con la sua esperienza e il suo talento, andrà a rinvigorire la rosa di Gianpiero Piovani, pronto all’esordio. Wullaert, intervistata sul Matchday Programme di Inter-Atalanta, si racconta: «Sono una calciatrice che vive per fare gol e assist e odia perdere. Ho molto carattere e voglio sempre dare il 100% in campo e aiutare la squadra a vincere: è la mia passione e il mio lavoro. Le mie migliori qualità? La velocità, la visione di gioco e fare gol. Sono diventata la giocatrice numero uno per gol realizzati all time con la Nazionale e sono molto orgogliosa di questo, è uno dei miei più grandi obiettivi raggiunti. La scorsa stagione poi ho conquistato il mio quarto Golden Shoe e anche questo ha segnato un record».

Wullaert determinata e orgogliosa di essere all’Inter Women

STORIA – Tessa Wullaert, poi, ha spiegato com’è nato il suo amore per il calcio: «Gioco a calcio da quando avevo cinque anni, è un punto fermo, qualcosa che ha sempre fatto parte della mia storia. Il ricordo più bello della mia infanzia legato al calcio sono io che preparo tutto per iniziare l’allenamento e mio nonno che mi allaccia gli scarpini. Vestire questa maglia oggi significa fare parte di un grande Club. L’Inter è molto sostenuta anche in Belgio ed è ancora più bello essere qui, voglio aiutare questa squadra a raggiungere più traguardi possibili». Queste, dunque, le prime impressioni di Wullaert da giocatrice dell’Inter Women.