Women’s Champions League: Inter Women-Brann! Gli accoppiamenti

La Women’s Champions League inizia il 27 agosto con una frase preliminare, che sancirà le squadre partecipanti alla fase a gironi. Ci sarà Inter Women-Brann.

L’AVVERSARIA NELLA WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE – Comincia a delinearsi il cammino dell’Inter Women nella UEFA Women’s Champions League, traguardo raggiunto grazie all’incredibile percorso nel campionato della passata stagione chiuso al secondo posto in classifica con 51 punti. I sorteggi di Nyon del primo e secondo turno di qualificazione hanno dato il via alla nuova edizione della competizione, che si presenta con un nuovo format. L’Inter sorteggiata nel gruppo 3 sfiderà la formazione norvegese del SK Brann nel mini-torneo in sede unica: la semifinale si giocherà mercoledì 27 agosto.

GRUPPO 1 Hammarby IF (SWE) – FC Metalist 1925 Kharkiv (UKR) Manchester United Women (ENG) – PSV Eindhoven Vrouwen (NED)

GRUPPO 2 AS Roma (ITA) – WFC Aktobe (KAZ) AC Sparta Praha (CZE) – FC Nordsjælland (DEN)

GRUPPO 3 Valur (ISL) – Sporting Braga (POR) SK Brann (NOR) – FC Internazionale Milano (ITA)

GRUPPO 4 Glasgow City FC (SCO) – FK Austria Wien (AUT) FINALE: FC Minsk (BLR) – vincitore semifinale gruppo 4

La formula della Women’s Champions League

Il primo e il secondo turno di qualificazione si giocano sotto forma di minitornei con semifinali, finale e finale per il terzo posto (tutte in gara unica) ospitate da uno dei club partecipanti. Se il punteggio è di parità alla fine dei tempi regolamentari, vengono giocati due tempi supplementari da 15 minuti. Nel caso una squadra segna più gol dell’altra durante i tempi supplementari, viene dichiarata vincitrice. Se il punteggio è ancora di parità dopo i tempi supplementari si procede ai calci di rigore. I vincitori delle finali si qualificano per il turno successivo dei rispettivi percorsi.