Vilhjalmsdottir: «Un onore essere all’Inter. Serie A ambiziosa, non vedo l’ora!»

L’Inter Women ha ufficializzato l’acquisto di Karolina Lea Vilhjalmsdottir. La centrocampista islandese, arrivata dal Bayern Monaco dopo due anni in prestito al Bayern Leverkusen, esprime tutto il suo entusiasmo per la nuova avventura in Italia.

PRESENTAZIONE – Arrivano le prime parole di Karolina Lea Vilhjalmsdottir a Inter TV: «Per me è un onore e una grande opportunità, parliamo di un grande club che ha vinto tanti trofei e che sta investendo molto nello sviluppo della squadra femminile. Sono molto felice. Essere qui significa molto per me, sono stata accolta molto calorosamente dal mio arrivo, mi sento la benvenuta. La città è bella, poi c’è il calcio, che qui è molto sentito, sono molto entusiasta».

CARATTERISTICHE E AMBIZIONE – Lea Vilhjalmsdottir prosegue: «La Serie A è un campionato molto ambizioso, che sta crescendo molto. Mi stimola molto il fatto che ogni anno diventi più prestigioso, con delle giocatrici molto valide, quindi non vedo l’ora. Sono stata in Germania per quasi 5 anni, era arrivato il momento di provare qualcosa di nuovo. Mi piace attaccare e procurare occasioni da gol, per me ed anche per le mie compagne. Spero di dare questo contributo con tanta creatività davanti alla porta, portando la squadra ancora più in alto».