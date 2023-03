VIDEO − Verso Inter-Juventus Women, l’appello di Simonetti

L’Inter Women sfida la Juventus sabato alle 14.30 per la prima partita della Poule Scudetto. Per le nerazzurre sarà una sorta di rivincita dopo l’eliminazione in Coppa Italia. Flaminia Simonetti suona la carica

PRONTI? − La Poule Scudetto è ormai alle porte, l’Inter affronterà la Juventus sabato pomeriggio a Milano. Un confronto di grandissima rilevanza per le ragazze di Guarino. Simonetti chiama tutti allo stadio.

Manca sempre meno a #InterJuventus!

🗓️ Sabato 25 marzo

⏰ 14:30 Vieni a sostenere le nostre Nerazzurre! 🖤💙#ForzaInter #InterWomen — Inter Women (@Inter_Women) March 22, 2023

Fonte: Twitter Inter