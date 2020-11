VIDEO – Marinelli stavolta non basta a Inter Women. Il gol è rapidissimo

Foto 194948768 © Ettore Griffoni | Dreamstime.com

Gloria Marinelli ha segnato per la seconda volta in una settimana, ma rispetto alla doppietta sulla Pink Bari il suo gol non è servito per far vincere Inter Women. Le ragazze di Sorbi sono state bloccate sull’1-1 dall’Empoli Ladies (vedi articolo): questo il video del suo gol.

RIPARTENZA PERFETTA – Inter Women ha trovato l’illusorio gol del vantaggio in casa dell’Empoli Ladies al 51’. In contropiede Flaminia Simonetti innesca Caroline Moller Hansen, che tocca subito per Gloria Marinelli. Quest’ultima si presenta in area e non lascia scampo all’estremo difensore delle avversarie. Splendido il contropiede con cui le ragazze nerazzurre si erano portate in vantaggio. Di seguito il video dall’account ufficiale Twitter della squadra.