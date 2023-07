VIDEO – Maja Jelcic si presenta: «Inter Women grande passo avanti! Mio ruolo…»

Maja Jelcic è la nuova giocatrice dell’Inter Women, annunciata qualche minuto fa. L’attaccante non vede l’ora di cominciare la nuova esperienza in nerazzurro.

PASSO AVANTI – Maja Jelcic si presenta così ai nuovi tifosi dell’Inter: «Faccio fatica a trovare le parole per descrivere. È un grande passo avanti epr me e sono molto felice di essere qui, è un momento importante per me. Significa molto per me, è uno dei club più importanti d’Europa, e giocare qui non è da tutti. Sono felice di far parte di questa squadra. La Serie A è un ottimo campionato, ci sono molte grandi squadra, è un campionato competitivo. Sono molto contenta di essere qui. Di prendere parte a questo campionato. Che giocatrice sono? Una centravanti, quindi il mio ruolo è quello di fare gol, rendo meglio davanti la porta, mi piace segnare, soprattutto di testa. Mi piace giocare con le compagne e credo sia la cosa più importante». Di seguito il video dell’intervista fatta da Inter TV

Fonte: Pagina Twitter [Inter]