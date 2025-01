VIDEO – Inter Women, tutti i gol dell’anno: riviviamo insieme il 2024!

L’Inter Women ha concluso il suo 2024 lo scorso 15 dicembre, battendo 3-0 il Sassuolo. In attesa delle nuove sfide che porterà il 2025, riviviamo tutti i gol dell’ultimo anno.

ANNO DI CAMBIAMENTI – Il 2024 può definirsi un periodo di transizione per l’Inter Women. Tra addii importanti, novità in entrata e un passaggio di testimone in panchina, l’anno che sta per terminare regala ottimi presupposti e grandi ambizioni in vista di quello che verrà. Rita Guarino, dopo tre anni in nerazzurro, consegna la squadra a Gianpiero Piovani, che all’inizio dell’estate saluta il Sassuolo e inizia la sua nuova avventura a Milano. Se il finale di stagione a maggio lascia un po’ di amaro in bocca, l’esordio a fine agosto produce subito ottime risultati. Per le nerazzurre, dunque, il 2024 si chiude con un’ottima posizione in classifica, raggiunta grazie a grandi risultati.

Every goal Inter Women 2024 | Inter.it

Inter Women 2024-2025, quello che è stato e quello che sarà!

QUELLO CHE VERRÀ – L’ultimo match dell’Inter Women risale allo scorso 15 dicembre, quando davanti ai propri tifosi le nerazzurre hanno battuto il Sassuolo Femminile 3-0. Questa è una delle tante soddisfazioni che nel corso del 2024 la squadra di Gianpiero Piovani è riuscita ad ottenere. Su 13 partite giocate, infatti, le ragazze hanno raccolto 8 vittorie e 4 pareggi, arrivando a subire una sola sconfitta. L’Inter Women, così, saluta nel migliore dei modi il 2024 calcistico. Si attende solo il nuovo, che inizierà ufficialmente domenica 12 gennaio con il big match Roma-Inter.