VIDEO – Inter Women: Regazzoli scalda il piede per il 28 agosto

Il campionato di Serie A femminile è sempre più vicino. I nastri di partenza sono fissati per il 28 agosto dove l’Inter Women si candida ad essere grande protagonista. Le partite, da quest’anno, saranno visibili anche su La7 e proprio l’emittente ha postato un video di Alice Regazzoli che la mette “sotto al 7”.

PIEDE CALDO – L’Inter Women non è mai stata così competitiva come quest’anno. L’arrivo in panchina di Rita Guarino (vedi articolo), passata dalla Juventus ai nerazzurri, è già un boost importante per la prossima stagione. Inoltre l’Inter Women è una delle più attive sul mercato con tanti colpi messi a segno. Da quest’anno inoltre le partite, come vi avevamo già annunciato, saranno visibili anche su La7 con l’emittente di Urbano Cairo che trasmetterà una partita a giornata. Alice Regazzoli, centrocampista dell’Inter Women in cui è cresciuta e in cui si è affermata, è la protagonista del video postato da La7 sui propri canali social. La calciatrice prende la mira e la mette all’incrocio con il destro chiudendo il filmato con il gioco di parole “Sotto al 7” descrivendo il suo tiro ma anche il fatto che le partite della Serie A femminile sbarcheranno sul canale prima citato.

⚽ | SFIDA 📺 Il 28 agosto parte la serie A @FIGCfemminile su #La7 e @La7d 👀 @AliceRegazzoli @Inter_Women: Le ragazze sono già pronte, e voi? 🎯 Mettila anche tu #sottoal7 e inviaci il video. pic.twitter.com/vdXOpemENm — La7 (@La7tv) July 30, 2021