Dopo la prima squadra, sta per tornare anche l’Inter Women. Di seguito il video, pubblicato sui social del club, dell’allenamento delle nerazzurre. La squadra di Guarino si prepara così alla prima partita dell’anno contro il Parma.

ALLENAMENTO – Dopo il ritorno della Prima Squadra, è anche il momento dell’Inter Women (vedi gli impegni di gennaio). Tra due giorni la squadra di Rita Guarino scenderà in campo contro il Parma, per la prima partita dell’anno. Le interiste sono al lavoro per preparare il match di Coppa Italia Femminile che giocheranno in trasferta. Il profilo Twitter ufficiale del club pubblica il video dell’allenamento delle nerazzurre.

L'allenamento delle nostre Nerazzurre in vista del primo match del 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 👇 pic.twitter.com/9xtICRJazn — Inter Women (@Inter_Women) January 6, 2023