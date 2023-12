VIDEO – Inter-Sampdoria Women 1-1, gol e highlights Serie A Femminile

Inter-Sampdoria Women, partita della decima giornata di Serie A Femminile 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arena Civica di Milano.

SOLO UN PARI − Inter-Sampdoria Women 1-1, Serie A Femminile 2023-2024. Il primo tempo inizia subito in salita per le nerazzurre, con la Sampdoria che al 6’ passa in vantaggio grazie al gol su punizione di Schatzer. L’Inter prova a reagire creando tante occasione. La prima è di Bowen che da pochi centimetri di testa non riesce a imprimere forza alla sfera. Poi in due minuti altre due grandi chance. Sonstevold dal limite ci prova, ma Tampieri blocca la sfera. Karchouni scatta sul filo del fuorigioco e di destro conclude da sola davanti al portiere che però riesce a neutralizzare. Prima della fine del primo tempo è ancora l’Inter a produrre occasioni da rete: Sonstevold dal limite con una potente conclusione ci prova, ma Tampieri dice ancora no. Nella ripresa, altro forcing nerazzurro, che sfiora il gol con Cambiaghi al 77′. Il gol è nell’aria e arriva dopo 60 secondi quando dopo un batti e ribatti in area Bonfantini da pochi centimetri non sbaglia.

Fonte: canale YouTube Inter