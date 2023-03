VIDEO – Eckhoff: «Inter Women, speciale esser qui. La Serie A…»

Noor Eckhoff, centrocampista classe 1999, ha parlato del suo arrivo all’Inter Women, del campionato di Serie A Femminile (e non solo).

VIDEO – Queste le prime di Noor Eckhoff, centrocampista classe 1999, al canale YouTube dell’Inter dopo il suo arrivo all’Inter Women (vedi articolo). «Quali sono le mie sensazioni in questo momento dopo aver firmato per l’Inter? Sono molto contenta, è una bellissima sensazione firmare per un club così importante. Quindi sono molto contenta».

CLUB – Eckhoff ha aggiunto. «Cosa significano per me l’Inter e questa opportunità? Come ho detto, è speciale essere qui. Fare parte di questo club e della sua storia. Per creare ricordi, per crescere e migliorare come giocatrice».

SERIE A – Eckhoff sul massimo campionato italiano. «Cosa penso della Serie A? Se sono contenta di giocare in un nuovo campionato? Penso che la Serie A sia cresciuta molto negli ultimi anni. E credo che continuerà a migliorare. Ci sono grandi club e risorse importanti che possono favorire questo miglioramento. Le squadre più importanti, inoltre, stanno facendo bene in Champions League. Penso sia un campionato entusiasmante. La Serie A è un bel campionato, molto competitivo. Le squadre più forti hanno la possibilità di giocare di più tra di loro. Sono contenta».

GIOCATRICE – Infine Eckhoff. «Che tipo di giocatrice sono? Quali sono le mie qualità? Sono una giocatrice molto fisica. Sono una grande lavoratrice. Sono forte nei duelli e copro molto campo. Sono brava negli anticipi e cerco di essere sempre nel vivo del gioco».

Fonte: YouTube Inter