VIDEO – L’arrivo dell’Inter Women al Breda tra il calore dei tifosi nerazzurri!

CALORE – L’Inter Women arriva allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni (MI) per la sfida contro la Juventus (vedi formazioni). Le ragazze di Rita Guarino scendono dal pullman nerazzurro acclamate dai tifosi. Il calore degli interisti è necessario per accendere uno scontro diretto fondamentale per la classifica di Serie A Femminile. Di seguito il video pubblicato dal profilo Twitter ufficiale dell’Inter.