Verona Women, Pachera: “Inter non a pieno regime. Loro campionato…”

Condividi questo articolo

Intervenuto al termine dell’amichevole vinta contro l’Inter Women, Matteo Pachera, allenatore del Verona Women, ha parlato della partita contro le nerazzurre

COMMENTO – Queste le parole di Matteo Pachera, allenatore del Verona Women, riportate da “CalcioHellas.it” dopo la vittoria casalinga della squadra scaligera ieri in amichevole contro l’Inter Women. «Siamo migliorate dal punto di vista tattico e di spirito. Il nostro obiettivo è la salvezza e deve esserci lo spirito giusto, come si è visto oggi. L’Inter non era a pieno regime, così come noi. Sappiamo che è una grande squadra e in campionato sarà diverso sia per noi che per loro».