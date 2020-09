Verona-Inter Women: le formazioni ufficiali (3ª giornata Serie A Femminile)

Attilio Sorbi Inter Women

Verona-Inter Women è in programma stasera a partire dalle ore 20.45 presso il “Sinergy Stadium” di Verona. Si va in campo per la terza giornata del Campionato Italiano di Serie A Femminile. Di seguito le formazioni ufficiali

HELLAS VERONA WOMEN: 2 Durante; 3 Ledri (C), 4 Perin, 7 Sardu, 10 Colombo, 11 Bragonzi, 12 Mella, 14 Jelencic, 19 Nichele, 22 Santi, 25 Ambrosi.

A disposizione: 28 Vicenzi; 6 Meneghini, 9 Papaleo, 13 Oliva, 16 Marchiori, 21 Motta, 26 Mancuso, 31 Zoppi, 32 Gidoni.

Allenatore: M. Pachera

INTER WOMEN (4-2-3-1): 1 Aprile; 8 Brustia, 23 Auvinen, 14 Kathellen, 6 Bartonova; 20 Simonetti, 19 Alborghetti; 16 Moller, 93 Rincon, 7 Marinelli; 9 Baresi (C).

A disposizione: 21 Marchitelli; 2 Quazzico, 10 Regazzoli, 13 Merlo, 17 Debever, 18 Pandini, 22 Catelli, 27 Tarenzi, 30 Vergani.

Allenatore: A. Sorbi