Vergani: “Inter, stiamo crescendo. Contro Brescia e Lazio…”

Bianca Vergani

Bianca Vergani, difensore dell’Inter Femminile, ha parlato in vista della sfida di Coppa Italia TIM VISION in programma domani sera alle 20 contro il Brescia Calcio Femminile.

GRUPPO – Bianca Vergani ha parlato ai microfoni di “Inter TV”: «Stiamo crescendo giorno dopo giorno, non abbiamo iniziato molto bene ma ci stiamo allenando per fare sempre meglio per portare a casa le vittorie nelle partite che verranno».

COPPA ITALIA – Vergani e compagne giocheranno le prossime due sfide in Coppa Italia. Le nerazzurre affronteranno Brescia e Lazio, entrambe in Serie B. Queste le sue parole: «Non andranno sottovalutate e saranno due partite come tutte le altre e le giocheremo con la stessa cattiveria e impegno di sempre. Speriamo di portare a casa i 6 punti».

OCCASIONE – La Vergani ha chiuso parlando dei suoi primi mesi in prima squadra dopo l’esperienza nel settore giovanile dell’Inter: «Io mi alleno e spero che arrivi la mia occasione. Se così non fosse continuerò ad allenarmi e il mio momento arriverà. Mi trovo molto bene con le mie compagne e con il mister. Merlo e Brustia mi danno una mano in più perché sono nel mio stesso ruolo, ma anche da Mauro e Marchitelli che hanno più esperienza».