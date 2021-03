Vantaggio Inter Women con Moller, poi tris di Giacinti: Milan avanti al 45′

Inter Women in campo nel derby contro il Milan per il match valido per la 6ª giornata di ritorno della Serie A femminile. Al termine della prima frazione il punteggio è di 1-3

PRIMO TEMPO – La prima frazione di gioco si chiude del derby tra Inter Women ed il Milan si chiude con le rossonere in vantaggio per 1-3. La squadra di Sorbi parte bene e, all’11’ trova il vantaggio con Caroline Moller, che segna un gran gol dalla distanza. La replica del Milan è affidata a Valentina Giacinti che mette a segno una tripletta in 45′. Le ragazze di Sorbi proveranno la rimonta nella seconda frazione di gioco.

RETI: Møller 11′ (I), Giacinti 15′, 33′ (R), 38′ (M)

INTER: 21 Marchitelli; 13 Merlo, 17 Debever, 19 Alborghetti, 8 Brustia; 18 Pandini, 20 Simonetti, 93 Rincón; 7 Marinelli, 16 Møller, 27 Tarenzi.

A disposizione: 1 Aprile, 9 Baresi, 22 Catelli, 23 Auvinen, 24 Pavan, 25 Gallazzi, 26 Pastrenge, 29 Mauro, 30 Vergani.

Allenatore: Attilio Sorbi

MILAN: 12 Korenciova, 4 Hasegawa, 6 Fusetti, 7 Bergamaschi, 9 Giacinti, 10 Dowie, 15 Jane, 27 Tucceri Cimini, 33 Vitale, 36 Agard, 87 Boquete.

A disposizione: 1 Piazza, 11 Grimshaw, 14 Kulis, 17 Conc, 19 Morleo, 24 Nano, 28 Tamborini, 29 Coda, 88 Mauri.

Allenatore: Maurizio Ganz

Arbitro: Adalberto Fiero (sez. Pistoia)