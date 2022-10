Van der Gragt: «Inter Women male nei primi 45′. Il mio gol? Non è bastato»

Van der Gragt interviene nel post-partita di Inter-Roma Femminile (vedi tabellino). Ai microfoni di Inter TV, il difensore nerazzurro commenta la prima sconfitta dell’Inter Women e il prossimo impegno che attende la squadra di Guarino.

NON ABBASTANZA – Stefanie van der Gragt commenta la prima sconfitta dell’Inter Women nella Serie A Femminile. Di seguito parole del difensore nerazzurro ai microfoni di Inter TV: «Non abbiamo giocato un buon primo tempo, abbiamo perso troppi palloni. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio e creato di più. Ma non è stato abbastanza oggi. Il gol? Non lo so se ho segnato io, ma è stato importante per accorciare. È sempre bello giocare in una competizione diversa come la Coppa Italia Femminile. Dobbiamo essere preparate per mercoledì quando incontreremo il Cesena». La calciatrice olandese, protagonista nell’unico gol nerazzurro della giornata, conclude il suo intervento con un pensiero sulla prossima sfida dell’Inter Women in trasferta contro il Castelvecchio.