Van der Gragt: «Inter grandissimo club, vi spiego le mie caratteristiche»

Stefanie van der Gragt è uno dei nuovi acquisti dell’Inter Women in vista della prossima stagione (vedi articolo). Il difensore olandese, con grande esperienza internazionale, ha rilasciato le sue prime parole ai canali ufficiali del club.

PRONTA A INIZIARE – Stefanie van der Gragt si è presentata come nuova giocatrice dell’Inter, rivelando le sue sensazioni e le sue caratteristiche tecniche: «Sono felicissima, questo è un grandissimo club. Sono stata accolta benissimo. Per me l’Inter significa tanto. Mi sento molto bene. Le mie esperienze passate sono state importanti, ho giocato per grandissimi club (tra cui Ajax, Barcellona e Bayern Monaco, ndr) e anche questa è una grande società. Mi piace molto lo stile di gioco, c’è tanta ambizione. Sono qui per fare bene in campo. Le mie caratteristiche? Sono un difensore forte nei contrasti, brava nei lanci lunghi e forte nel gioco aereo».