Van der Gragt: «Inter, esordio e gol al derby due grandi emozioni!»

Nel matchday programme di Inter-Juventus c’è come sempre spazio anche per la squadra femminile nerazzurra. In questo numero protagonista Stefanie van der Gragt, difensore della rosa allenata da Rita Guarino.

BEI RICORDI – Stefanie van der Gragt é una delle colonne difensive dell’Inter Women allenata da Rita Guarino. Intervistata per il matchday programme in vista della gara di questa sera della Prima Squadra contro la Juventus, la giocatrice olandese ha ricordato i momenti più belli in carriera: «Ho cominciato a giocare a sei anni e quando ho fatto il mio esordio da professionista è stato un momento bellissimo. Sono molto determinata, gioco sempre per vincere. Un altro ricordo bellissimo è la prima partita con la maglia nerazzurra e il gol nel derby, una sfida speciale che mi è rimasta nel cuore».