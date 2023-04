UFFICIALE – Van der Gragt (Inter Women) lascia il calcio: «Gran carriera e vincente»

Van der Gragt, difensore di Inter Women, lascerà il calcio al termine della stagione. La calciatrice olandese l’ha annunciato tramite un post sul suo account ufficiale Instagram.

IL SALUTO AL CALCIO – Stefanie van der Gragt annuncia l’addio al calcio, con un messaggio dai suoi profili social ufficiali: “Dopo i Mondiali la prossima estate smetterò come calciatrice. Posso guardare con orgoglio a una grande e vincente carriera, che non è ancora finita. Darò tutta me stessa per finire la stagione bene con l’Inter e per fare una grande prova ai Mondiali con l’Olanda. Dopo la Coppa del Mondo sarà il momento di nuove sfide”.

L’ORGOGLIO DEL CLUB – Inter Women ha dedicato un messaggio in risposta alla sua tesserata, dopo l’annuncio via Instagram. Così la società attraverso il suo account ufficiale Twitter: “Al termine di questa stagione Stefanie van der Gragt darà l’addio al calcio, dopo una grande carriera. È stato per noi un onore che abbia vestito i nostri colori e le auguriamo il meglio per il suo futuro!”