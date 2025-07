UFFICIALE – Serie A Femminile 2025-26, il calendario: l’Inter parte con la Ternana

Stilato il calendario della Serie A Femminile 2025-26, con l’Inter Women che esordirà contro la Ternana. Di seguito tutte le giornate e le date ufficiali.

CALENDARIO SERIE A FEMMINILE – Il campionato prenderà il via nel week end del 4 ottobre: l’Inter Women esordirà contro la Ternana, alla nona giornata il derby. L’Inter Women è pronta a ripartire con ambizione, determinazione e voglia di crescere ancora. La squadra di mister Piovani ha scoperto il proprio cammino nella nuova stagione con l’ufficialità del calendario del campionato della Serie A Femminile 2025/26. Alla prima giornata, ci sarà la sfida alla Ternana. Una nuova stagione, tante novità. La Serie A Femminile cambia volto e si espande: saranno infatti 12 le squadre ai nastri di partenza, due in più rispetto alla passata edizione. Il campionato prenderà il via nel weekend del 4/5 ottobre 2025, con le nerazzurre pronte a vivere un’altra annata da protagoniste. Prima del campionato regolare, ci sarà una nuova competizione: la Serie A Women’s Cup.

Calendario Serie A Femminile: tutte le giornate dell’Inter Women

GIORNATA 1 – 5/10/2025

Inter-Ternana W

GIORNATA 2 – 12/10/2025

Fiorentina-Inter

GIORNATA 3 – 19/10/2025

Inter-Parma

GIORNATA 4 – 02/11/2025

Roma-Inter

GIORNATA 5 – 09/11/2025

Inter-Sassuolo

GIORNATA 6 – 16/11/2025

Napoli W-Inter

GIORNATA 7 – 23/11/2025

Lazio W-Inter

GIORNATA 8 – 07/12/2025

Inter-Genoa

GIORNATA 9 – 14/12/2025

Milan-Inter

GIORNATA 10 – 18/01/2026

Inter-Juventus

GIORNATA 11 – 25/01/2026

Como W-Inter

GIORNATA 12 – 01/02/2026

Ternana W-Inter

GIORNATA 13 – 08/02/2026

Inter-Fiorentina

GIORNATA 14 – 15/02/2026

Parma-Inter

GIORNATA 15 – 22/02/2026

Inter-Roma

GIORNATA 16 – 15/03/2026

Sassuolo-Inter

GIORNATA 17 – 22/03/2026

Inter-Napoli W

GIORNATA 18 – 04/04/2026

Inter-Lazio W

GIORNATA 19 – 26/04/2026

Genoa-Inter

GIORNATA 20 – 03/05/2026

Inter-Milan

GIORNATA 21 – 10/05/2026

Juventus-Inter

GIORNATA 16 – 17/05/2026

Inter-Como W