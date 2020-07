UFFICIALE – Santi si trasferisce da Inter Women al Verona. La formula

Irene Santi, centrocampista dell’Inter Women, vincitrice con la squadra nerazzurra del campionato di Serie B 2018/2019 è stata ceduta in prestito all’Hellas Verona. Il comunicato ufficiale della società nerazzurra

UFFICIALE – Irene Santi è stata ceduta in prestito dall‘Inter all’Hellas Verona. Di seguito il comunicato della società nerazzurra: “FC Internazionale Milano comunica la cessione a titolo temporaneo di Irene Santi. La centrocampista, che con la maglia dell’Inter ha vinto il campionato di Serie B 2018/19, si trasferisce a Verona per una stagione. A Irene va un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura”.

Fonte: Inter.it