UFFICIALE – L’Inter Women annuncia un nuovo acquisto!

L’Inter Women torna a giocare in campionato questo weekend contro la Roma. Prima dello scontro diretto però la società sul sito ufficiale annuncia un nuovo acquisto.

NUOVO ACQUISTO – Il 12 gennaio alle ore 20.45 la Roma ospiterà proprio l’Inter Women nella capitale. Una partita da dentro o fuori per le nerazzurre, che sono avanti di due punti in campionato e hanno pareggiato lo scorso scontro diretto. La zona Champions League ora è realtà, perché la squadra è al secondo posto. L’obiettivo è quello, ma la dirigenza vuole essere sicura di raggiungerlo. Per questo oggi ha annunciato un nuovo acquisto sul sito ufficiale: «FC Internazionale Milano comunica l’arrivo in nerazzurro di Olivia Schough. La centrocampista svedese ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2026. La centrocampista classe 1991 arriva all’Inter dopo l’esperienza al Rosengård»