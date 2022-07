UFFICIALE – Kristjansdóttir e Inter Women avanti insieme: c’è il rinnovo!

Kristjansdóttir prosegue l’avventura all’Inter Women. Il club ha annunciato il rinnovo del difensore islandese con un video sui canali social. Di seguito i dettagli

AVANTI – Anna Björk Kristjansdóttir prosegue la sua avventura all’Inter Women. L’islandese ha rinnovato il suo contratto fino al 2023, come annunciato dal club nerazzurro sui canali social. Di seguito il video dell’annuncio.

Another year with the Nerazzurri 🖤💙#AnnaBjörk2023 #ForzaInter #InterWomen pic.twitter.com/dGklMo505F

— Inter Women (@Inter_Women) July 26, 2022