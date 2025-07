UFFICIALE – Inter Women, stavolta arriva cessione a titolo definitivo

Cessione a titolo definitivo per l’Inter Women. In mattinata, il club nerazzurro aveva annunciato la cessione ma solo in prestito di Fadda (leggi comunicato).

COMUNICATO UFFICIALE – “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Bianca Vergani: il difensore classe 2002 si trasferisce al Napoli a titolo definitivo”. Fonte: Inter.it