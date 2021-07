UFFICIALE – Inter Women, Sofia Colombo al Napoli Femminile: la formula

Sofia Colombo passa dall’Inter Women al Napoli Femminile: il comunicato ufficiale del club nerazzurro sul trasferimento della centrocampista.

COMUNICATO – La nota pubblicata sul sito ufficiale dell’Inter. “FC Internazionale Milano comunica il trasferimento a titolo temporaneo di Sofia Colombo. La centrocampista nerazzurra, dopo l’esperienza a Verona, si trasferisce a Napoli per una stagione. Un grande in bocca al lupo a Sofia per questa nuova avventura“.

Fonte: Inter.it