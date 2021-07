UFFICIALE – Inter Women, Quazzico si trasferisce al Verona: il comunicato

L’Inter comunica ufficialmente il trasferimento di Francesca Quazzico (vedi articolo). Il difensore dell’Inter Women, dopo il prestito alla Pink Bari, andrà a giocare al Verona. Di seguito la nota del club

TRASFERIMENTO UFFICIALE – FC Internazionale Milano comunica il trasferimento a titolo temporaneo di Francesca Quazzico. Dopo il prestito alla Pink Bari, il difensore nerazzurro si trasferisce a Verona per una stagione. A Francesca va un grande in bocca al lupo per questa nuova esperienza.

Fonte: inter.it