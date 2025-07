UFFICIALE – Inter Women, presentato nuovo rinforzo in difesa

L’Inter ha da poco ufficializzato un nuovo rinforzo in difesa per quanto riguarda la squadra Femminile. Si tratta di Caroline Pleidrup in arrivo dal Brondby.

NUOVO ACQUISTO – FC Internazionale Milano ha ufficializzato l’ingaggio di Caroline Pleidrup, difensore danese classe 2000, che vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2028. Un acquisto di spessore per la formazione femminile dell’Inter, che si assicura una giocatrice affidabile, dotata di grande esperienza internazionale nonostante la giovane età. Cresciuta nel vivaio del Brøndby, uno dei club più prestigiosi del calcio danese, Pleidrup ha mosso i primi passi nella prima squadra già in età adolescenziale, maturando le sue qualità tecniche e tattiche in un contesto altamente competitivo. Fino al 2022 ha indossato la maglia gialloblù, accumulando presenze in campionato e nelle competizioni europee.

ESPERIENZA IN ITALIA – Nel 2022 il trasferimento in Italia, al Sassuolo, dove si è imposta rapidamente come una delle certezze difensive della squadra emiliana. In tre stagioni in Serie A ha collezionato 78 presenze e realizzato 2 reti, dimostrando solidità, leadership e una spiccata intelligenza calcistica. Il suo rendimento costante le ha aperto anche le porte della Nazionale maggiore danese, con la quale ha debuttato nel 2024, coronando un percorso di crescita iniziato nelle selezioni giovanili del suo Paese. Con il suo arrivo a Milano, l’Inter punta a rinforzare il reparto arretrato e a fare un ulteriore salto di qualità in ottica futura. La firma fino al 2028 testimonia la fiducia riposta dal club nelle sue potenzialità.