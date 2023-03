UFFICIALE – Inter Women, ingaggiata una centrocampista: i dettagli

L’Inter Women si prepara a giocarsi lo scudetto, con la seconda parte di stagione che inizierà il prossimo sabato con la sfida contro la Juventus. Dove Rita Guarino potrà contare su una nuova centrocampista.

UFFICIALE – L’Inter Women in vista della seconda fase del campionato di Serie A Femminile potrà contare su una nuova giocatrice. Si tratta della centrocampista Noor Eckhoff. Classe 1999 norvegese, la neo-arrivata ha firmato un contratto per tre mesi, fino al 30 giugno 2023. In base alle sue prestazioni è prevista nel contratto anche un’opzione per la stagione 2023-2024.