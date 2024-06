UFFICIALE − L’Inter Women chiude un grande rinnovo! L’annuncio

COMUNICATO – “MILANO – FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Henrietta Csiszár. La centrocampista ungherese classe 1994 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2026″. Dopo il rinnovo di Nicolò Barella in Prima Squadra, stavolta è l’Inter Women a chiudere un importante rinnovo a centrocampo.

Csiszár punto fermo dell’Inter Women: rinnovo importante

ESPERIENZA – La Csiszar è all’Inter da tre anni, ovvero dall’estate del 2021. E con questo prolungamento fino al 2026, dunque, allunga il suo matrimonio complessivamente per cinque anni. Si tratta di una delle giocatrici più importanti in termini di esperienza per la squadra di Rita Guarino, coach nerazzurra che quest’estate potrebbe però lasciare l’Inter Women. Csiszar in questa stagione ha giocato 23 partite, condite da un gol e due assist. Per la centrocampista ungherese, grande temperamento e corsa in mezzo al campo. Per la Prima squadra femminile nerazzurra si tratta del secondo annuncio importante, dopo l’arrivo della tedesca Wullaert.